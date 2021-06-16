Матвей Сафонов, который впервые в карьере вышел в стартовом составе сборной, стал третьим российским вратарем, оформившим «сухарь» на крупном турнире. 16 июня Россия обыграла Финляндию (1:0).

Ранее на «ноль» играли Руслан Нигматуллин — против Туниса в 2002 году и четырежды Игорь Акинфеев. В Евро-2008 капитан ЦСКА не позволил отличиться грекам и шведам, на Кубке конфедераций-2017 — новозеландцам, а на ЧМ-2018 — Саудовской Аравии.

Сухие матчи российских вратарей на крупных турнирах