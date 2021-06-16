Сафонов — третий российский вратарь, который сыграл на «ноль» на крупном турнире
Матвей Сафонов, который впервые в карьере вышел в стартовом составе сборной, стал третьим российским вратарем, оформившим «сухарь» на крупном турнире. 16 июня Россия обыграла Финляндию (1:0).
Ранее на «ноль» играли Руслан Нигматуллин — против Туниса в 2002 году и четырежды Игорь Акинфеев. В Евро-2008 капитан ЦСКА не позволил отличиться грекам и шведам, на Кубке конфедераций-2017 — новозеландцам, а на ЧМ-2018 — Саудовской Аравии.
Сухие матчи российских вратарей на крупных турнирах
|
Дата
|
Турнир
|
Матч
|
Вратарь
|
05.06.2002
|
ЧМ
|
Тунис — 2:0
|
Руслан Нигматуллин
|
14.06.2008
|
ЧЕ
|
Греция — 1:0
|
Игорь Акинфеев
|
18.06.2008
|
ЧЕ
|
Швеция — 2:0
|
Игорь Акинфеев
|
17.06.2017
|
КК
|
Новая Зеландия — 2:0
|
Игорь Акинфеев
|
14.06.2018
|
ЧМ
|
Саудовская Аравия — 5:0
|
Игорь Акинфеев
|
16.06.2021
|
ЧЕ
|
Финляндия — 1:0
|
Матвей Сафонов
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