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Сафонов — третий российский вратарь, который сыграл на «ноль» на крупном турнире

18:52
16 июня. Финляндия — Россия — 0:1. Матвей Сафонов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
16 июня. Финляндия — Россия — 0:1. Матвей Сафонов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Матвей Сафонов, который впервые в карьере вышел в стартовом составе сборной, стал третьим российским вратарем, оформившим «сухарь» на крупном турнире. 16 июня Россия обыграла Финляндию (1:0).

Ранее на «ноль» играли Руслан Нигматуллин — против Туниса в 2002 году и четырежды Игорь Акинфеев. В Евро-2008 капитан ЦСКА не позволил отличиться грекам и шведам, на Кубке конфедераций-2017 — новозеландцам, а на ЧМ-2018 — Саудовской Аравии.

Сухие матчи российских вратарей на крупных турнирах

Дата

Турнир

Матч

Вратарь

05.06.2002

ЧМ

Тунис — 2:0

Руслан Нигматуллин

14.06.2008

ЧЕ

Греция — 1:0

Игорь Акинфеев

18.06.2008

ЧЕ

Швеция — 2:0

Игорь Акинфеев

17.06.2017

КК

Новая Зеландия — 2:0

Игорь Акинфеев

14.06.2018

ЧМ

Саудовская Аравия — 5:0

Игорь Акинфеев

16.06.2021

ЧЕ

Финляндия — 1:0

Матвей Сафонов

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Кирилл Бурдаков все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи