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Сафонов: «Прогресс в действиях сборной России ощутим»

11:56
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Вратарь сборной России Матвей Сафонов, дебютировавший на чемпионате Европы в матче группового этапа против Финляндии (1:0), отметил, что в игре команды заметен прогресс.

«Первую игру с Бельгией смотрел со скамейки запасных, во второй с финнами принимал участие, и мне показалось, что прогресс в действиях нашей команды ощутим, — цитирует Сафонова сайт УЕФА. — Конечно, сборная Финляндии не настолько сильна, как Бельгия, но у наших ребят стала чувствоваться уверенность в собственных силах, многое стало получаться».

Сборная России набрала три очка и поднялась на второе место в группе В. Лидируют бельгийцы (3 очка, 1 матч), третье место занимают финны (3 очка, 2 матча), сборная Дании замыкает таблицу (0 очков, 1 матч).

Матч Россия — Дания пройдет в Копенгагене 21 июня и начнется в 22.00 по московскому времени. Наша сборная на данный момент идет второй в группе В. Все расклады для выхода в плей-офф можно почитать здесь.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/news/026a-129020b15cb6-5698b04aa713-1000/?utm_campaign=euro-editorial-ongoin&utm_content=_&utm_medium=social&utm_source=twitter

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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