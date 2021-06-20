Сафонов: «Прогресс в действиях сборной России ощутим»

Вратарь сборной России Матвей Сафонов, дебютировавший на чемпионате Европы в матче группового этапа против Финляндии (1:0), отметил, что в игре команды заметен прогресс.

«Первую игру с Бельгией смотрел со скамейки запасных, во второй с финнами принимал участие, и мне показалось, что прогресс в действиях нашей команды ощутим, — цитирует Сафонова сайт УЕФА. — Конечно, сборная Финляндии не настолько сильна, как Бельгия, но у наших ребят стала чувствоваться уверенность в собственных силах, многое стало получаться».

Сборная России набрала три очка и поднялась на второе место в группе В. Лидируют бельгийцы (3 очка, 1 матч), третье место занимают финны (3 очка, 2 матча), сборная Дании замыкает таблицу (0 очков, 1 матч).

Матч Россия — Дания пройдет в Копенгагене 21 июня и начнется в 22.00 по московскому времени. Наша сборная на данный момент идет второй в группе В. Все расклады для выхода в плей-офф можно почитать здесь.