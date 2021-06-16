Саболч Шен после разгрома от Португалии признался, что сбылась его мечта
02:42
Нападающий сборной Венгрии Саболч Шен после разгрома от Португалии (0:3) на Евро-2020 отметил поддержку фанатов. Также он добавил, что сбылась его мечта.
«Нас поддерживали болельщики, которые создали необыкновенную атмосферу на стадионе. Сбылась моя детская мечта. Я сыграл на Евро в присутствии 65 000 зрителей, всего лишь второй раз выйдя на поле в составе сборной Венгрии. Это было необыкновенно», — цитирует пресс-служба УЕФА Шена.
В следующем туре в группе F Венгрия сыграет против Франции, а Германия встретится с Португалией. Матчи состоятся 19 июня.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024455--hungary-vs-portugal/
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