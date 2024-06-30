Рюдигер признан лучшим игроком матча Германия — Дания

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер признан лучшим игроком матча 1/8 финала Евро-2024 против Дании (2:0).

31-летний немец вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь матч.

«Он был очень надежен, выиграл много единоборств в игре. Рюдигер был особенно силен в борьбе в воздухе, а также точен с мячом», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

Сборная Германии вышла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет с победителем матча Испания — Грузия.