Рюдигер не сыграет в полуфинале Евро-2024 в случае выхода туда сборной Германии

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер не сумеет сыграть в полуфинале чемпионата Европы, если его команда пробьется в эту стадию турнира.

31-летний футболист получил желтую карточку на 13-й минуте матча против сборной Испании в четвертьфинале Евро-2024. Предупреждение стало для Рюдигера вторым на этом турнире. Если Германия сумеет обыграть испанцев, защитник пропустит полуфинал из-за перебора желтых.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Испания — Германия.