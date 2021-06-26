Помощник главного тренера сборной Нидерландов Рууд ван Нистелрой считает, что команда обладает роскошным подбором игроков.

«Помимо тандема Депай/Вейналдум у нас есть и другие хорошие варианты, — цитирует специалиста сайт УЕФА 26 июня. — Жаль, что из-за травмы выбыл Люк де Йонг, он и Вегхорст — два классических центрфорварда. Еще мы располагаем Дониэллом Маленом, Квинси Промесом и Коди Гакпо. Тренировать таких игроков — просто роскошь.

Это великолепный футболист, свою значимость для команды он продемонстрировал во многих матчах. Всегда, когда отдаешь ему мяч, через секунду возможен сюрприз. В атаке он с мячом он делает совершенно фантастические вещи. С такими игроками команда может позволить себе много, рад, что у него так хорошо идут дела».

27 июня Нидерланды сыграют с Чехией в 1/8 финала Евро-2020 в Будапеште. Начало в 19.00 по московскому времени.