Рууд ван Нистелрой о сборной Голландии: «Тренировать таких игроков — просто роскошь»
Помощник главного тренера сборной Нидерландов Рууд ван Нистелрой считает, что команда обладает роскошным подбором игроков.
«Помимо тандема Депай/Вейналдум у нас есть и другие хорошие варианты, — цитирует специалиста сайт УЕФА 26 июня. — Жаль, что из-за травмы выбыл Люк де Йонг, он и Вегхорст — два классических центрфорварда. Еще мы располагаем Дониэллом Маленом, Квинси Промесом и Коди Гакпо. Тренировать таких игроков — просто роскошь.
Это великолепный футболист, свою значимость для команды он продемонстрировал во многих матчах. Всегда, когда отдаешь ему мяч, через секунду возможен сюрприз. В атаке он с мячом он делает совершенно фантастические вещи. С такими игроками команда может позволить себе много, рад, что у него так хорошо идут дела».
27 июня Нидерланды сыграют с Чехией в 1/8 финала Евро-2020 в Будапеште. Начало в 19.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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