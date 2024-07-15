Литвинов: «Как можно сказать, что англичане играют в антифутбол?»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о победе Испании на Евро-2024. Испанцы в финале Евро-2024 обыграли Англию со счетом 2:1.

«На Евро болел за Испанию. В другой футбол люди играют, чем все другие сборные. Красавцы! Англичане — антифутбол? Да не. Как такое можно сказать про них?» — сказал Литвинов «СЭ».

Испания в четвертый раз стала чемпионом Европы — это рекорд среди всех европейских команд. Ранее испанцы побеждали в 1964, 2008 и 2012 годах. Англия во второй раз подряд проиграла в финале Евро.