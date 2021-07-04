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Руни считает, что Погба был лучшим игроком Евро до вылета сборной Франции

19:40
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Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни высказался о полузащитнике сборной Франции Поле Погба.

«Как и многие, я считал сборную Франции фаворитом, но она разочаровала. Особенно обидно за Поля Погба. До того, как Франция вылетела, он был лучшим игроком этого турнира. Его передачи Кариму Бензема и Килиану Мбаппе были великолепны.

Ему помогло то, что в полузащите с ним играет Канте, но, думаю, что причина такого выступления Поля — удачный выбор позиции. Он может получать мяч там, где у него есть время подумать и выбрать правильный вариант паса», — приводит слова Руни Goal со ссылкой на The Times.

Сборная Франции в 1/8 финала Евро-2020 уступила Швейцарии (3:3, пенальти — 4:5) и вылетела с турнира.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en-qa/news/pogba-player-of-the-tournament-man-utd-star-lit-up-euros/1w5zkrs1stf6g1ktj50xxym3sb

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