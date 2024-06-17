Румынские болельщики скандировали фамилию Путина во время матча Евро с Украиной

Болельщики сборной Румынии скандировали фамилию президента России Владимира Путина во время матча Евро-2024 против Украины (3:0).

Перед игрой стало известно, что УЕФА запретил проносить российские флаги на игры сборной Украины. Однако на стадионе в Мюнхене появился флаг ДНР.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях.