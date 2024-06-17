Сборная Румынии разгромила Украину на Евро-2024

Сборная Румынии с крупным счетом обыграла Украину в матче первого тура группового турнира Евро-2024 — 3:0.

Счет на 29-й минуте открыл Николае Станчу. На 53-й минуте преимущество румын удвоил Рэзван Марин. Окончательный счет 4 минуты спустя установил Денис Дрэгуш.

Сборная Румынии (3 очка) возглавила группу E. Украина (0) опустилась на последнее место в квартете.

В следующем матче Украина 21 июня сыграет со Словакией, а Румыния на день позже встретится с Бельгией.