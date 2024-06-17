Сборные Румынии и Украины сыграют в рамках группового этапа чемпионата Европы-2024 в понедельник, 17 июня. Игра группы E пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Главным арбитром этой встречи назначен швед Гленн Нюберг.

Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события противостояния Румыния — Украина будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-сервис «Okko Спорт» по платной подписке.

Сборные провели между собой пять матчей, одержав по две победы и завершив одну встречу вничью. Последний раз Украины и Румыния встречались в мае 2016-го — в товарищеском матче в Турине украинцы победили со счетом 4:3.