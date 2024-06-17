Румыния одержала вторую победу в истории Евро

Сборная Румынии разгромила Украину (3:0) в первом туре группового турнира Евро-2024 — 3:0.

Для румынской сборной эта победа стала всего второй в истории Евро. За пять предыдущих чемпионатов они справились только с Англией в 2000 году, да и то благодаря пенальти в самой концовке.

Таким образом, главный тренер румын Эдвард Иорданеску сходу превзошел своего отца Ангела, который в шести встречах (по три в 1996 и 2016 годах) добился лишь одной ничьей — с швейцарцами восемь лет назад.

Все матчи чемпионатов Европы, в которых Румыния набирала очки