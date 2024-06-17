Румыния одержала вторую победу в истории Евро
Сборная Румынии разгромила Украину (3:0) в первом туре группового турнира Евро-2024 — 3:0.
Для румынской сборной эта победа стала всего второй в истории Евро. За пять предыдущих чемпионатов они справились только с Англией в 2000 году, да и то благодаря пенальти в самой концовке.
Таким образом, главный тренер румын Эдвард Иорданеску сходу превзошел своего отца Ангела, который в шести встречах (по три в 1996 и 2016 годах) добился лишь одной ничьей — с швейцарцами восемь лет назад.
Все матчи чемпионатов Европы, в которых Румыния набирала очки
|
Дата
|
Тренер
|
Стадия
|
Матч
|
Голы
|
14.06.1984
|
Мирча Луческу
|
Гр.турнир
|
Испания — 1:1
|
Белени — Карраско
|
12.06.2000
|
Эмерих Женей
|
Гр.турнир
|
Германия — 1:1
|
Молдован — Шолль
|
20.06.2000
|
Эмерих Женей
|
Гр.турнир
|
Англия — 3:2
|
Киву, Мунтяну, Ганя — Ширер, Оуэн
|
09.06.2008
|
Виктор Пицуркэ
|
Гр.турнир
|
Франция — 0:0
|
-
|
13.06.2008
|
Виктор Пицуркэ
|
Гр.турнир
|
Италия — 1:1
|
Муту — Пануччи
|
15.06.2016
|
Ангел Иорданеску
|
Гр.турнир
|
Швейцария — 1:1
|
Станку — Мехмеди
|
17.06.2024
|
Эдвард Иорданеску
|
Гр.турнир
|
Украина — 3:0
|
Станчу, Р.Марин, Дрэгуш