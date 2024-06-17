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Сегодня, 21:02

Румыния одержала вторую победу в истории Евро

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Сборная Румынии разгромила Украину (3:0) в первом туре группового турнира Евро-2024 — 3:0.

Для румынской сборной эта победа стала всего второй в истории Евро. За пять предыдущих чемпионатов они справились только с Англией в 2000 году, да и то благодаря пенальти в самой концовке.

Таким образом, главный тренер румын Эдвард Иорданеску сходу превзошел своего отца Ангела, который в шести встречах (по три в 1996 и 2016 годах) добился лишь одной ничьей — с швейцарцами восемь лет назад.

Все матчи чемпионатов Европы, в которых Румыния набирала очки

Дата

Тренер

Стадия

Матч

Голы

14.06.1984

Мирча Луческу

Гр.турнир

Испания — 1:1

Белени — Карраско

12.06.2000

Эмерих Женей

Гр.турнир

Германия — 1:1

Молдован — Шолль

20.06.2000

Эмерих Женей

Гр.турнир

Англия — 3:2

Киву, Мунтяну, Ганя — Ширер, Оуэн

09.06.2008

Виктор Пицуркэ

Гр.турнир

Франция — 0:0

-

13.06.2008

Виктор Пицуркэ

Гр.турнир

Италия — 1:1

Муту — Пануччи

15.06.2016

Ангел Иорданеску

Гр.турнир

Швейцария — 1:1

Станку — Мехмеди

17.06.2024

Эдвард Иорданеску

Гр.турнир

Украина — 3:0

Станчу, Р.Марин, Дрэгуш
Футбол
Евро-2024
Сборная Румынии по футболу
Сборная Украины по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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