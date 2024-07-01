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Румыния — Нидерланды: время начала и где смотреть трансляцию матча 1/8 финала Евро 2024

Сборная Румынии сыграет с Нидерландами в 1/8 финала Евро-2024 2 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Нидерландов.
Фото Reuters

Сборная Румынии сыграет с Нидерландами в матче 1/8 финала Евро-2024 во вторник, 2 июля. Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Начало — в 19.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция. Ключевые события встречи Румыния — Нидерланды будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Бесплатно трансляцию в прямом эфире покажут в эфире «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Сборная Румынии по дополнительным показателям стала победителем группы E с участием национальных команд Бельгии, Словакии и Украины, в которой все участники набрали по четыре очка. Сборная Нидерландов также с четырьмя очками стала третьей в группе D, пропустив вперед Австрию и Францию и опередив Польшу

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

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