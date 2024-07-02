2 июля в Мюнхене (Германия) сборная Румынии сыграет с Нидерландами в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Арена Мюнхен». Она начнется в 19.00 по московскому времени.

Матч Румыния — Нидерланды на Евро-2024 можно будет смотреть на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru бесплатно. Прямой эфир начнется в 18.45 мск. Игру также покажут по платной подписке в онлайн-платформах Окко и Кинопоиск.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция противостояния команд Эдварда Йордэнеску и Роналда Кумана. В нашем матч-центре будут доступны ключевые события поединка.

Румыния вышла в плей-офф Евро-2024 с первого места группы E с 4 баллами. Нидерланды пробились в 1/8 финала турнира в Германии с третьей позиции квартета D (4 очка).

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