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Румыния — Нидерланды: во сколько и на каком канале смотреть матч 1/8 финала Евро-2024

Матч 1/8 финала Евро-2024 Румыния — Нидерланды пройдет 2 июля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист сборной Нидерландов Коди Гакпо.
Коди Гакпо.
Фото Reuters

2 июля в Мюнхене (Германия) сборная Румынии сыграет с Нидерландами в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Арена Мюнхен». Она начнется в 19.00 по московскому времени.

Матч Румыния — Нидерланды на Евро-2024 можно будет смотреть на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru бесплатно. Прямой эфир начнется в 18.45 мск. Игру также покажут по платной подписке в онлайн-платформах Окко и Кинопоиск.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция противостояния команд Эдварда Йордэнеску и Роналда Кумана. В нашем матч-центре будут доступны ключевые события поединка.

Румыния вышла в плей-офф Евро-2024 с первого места группы E с 4 баллами. Нидерланды пробились в 1/8 финала турнира в Германии с третьей позиции квартета D (4 очка).

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Румынии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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