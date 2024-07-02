Румыния — Нидерланды: стартовые составы команд на матч Евро-2024

Стали известны стартовые составы сборных Румынии и Нидерландов на матч 1/8 финала чемпионата Европы-2024.

Игра пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене и начнется в 19.00 по московскому времени.

Румыния: Ницэ, Рацю, Дрэгушин, Буркэ, Могош, Марин М., Ман, Станчу, Марин Р., Хаги, Драгуш.

Нидерланды: Вербрюгген, Дюмфрис, де Врей, ван Дейк, Аке, Схаутен, Симонс, Рейндерс, Бергвейн, Депай, Гакпо.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Румыния — Нидерланды.