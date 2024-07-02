Сборные Румынии и Нидерландов по футболу сыграют 2 июля в Мюнхене (Германия) в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024. Их встреча пройдет на стадионе «Арена Мюнхен». Она начнется в 19.00 мск.

Смотреть трансляцию матча плей-офф Евро-2024 Румыния — Нидерланды в прямом эфире и бесплатно можно будет на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начало — в 18.45 по московскому времени. Игру также покажут по подписке в онлайн-платформах Окко и Кинопоиск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию самых горячих событий противостояния команд Эдварда Йордэнеску и Роналда Кумана.

Нидерланды пробились в 1/8 финала турнира в Германии с третьей позиции квартета D (4 очка). Румыния вышла в плей-офф Евро-2024 с первого места группы E с 4 баллами.

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