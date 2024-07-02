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Сегодня, 17:45

Румыния — Нидерланды: смотреть трансляцию матча плей-офф Евро-2024 в прямом эфире

Игра 1/8 финала Евро-2024 Румыния — Нидерланды пройдет 2 июля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист сборной Нидерландов Хави Симонс.
Хави Симонс.
Фото Reuters

Сборные Румынии и Нидерландов по футболу сыграют 2 июля в Мюнхене (Германия) в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024. Их встреча пройдет на стадионе «Арена Мюнхен». Она начнется в 19.00 мск.

Смотреть трансляцию матча плей-офф Евро-2024 Румыния — Нидерланды в прямом эфире и бесплатно можно будет на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начало — в 18.45 по московскому времени. Игру также покажут по подписке в онлайн-платформах Окко и Кинопоиск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию самых горячих событий противостояния команд Эдварда Йордэнеску и Роналда Кумана.

Нидерланды пробились в 1/8 финала турнира в Германии с третьей позиции квартета D (4 очка). Румыния вышла в плей-офф Евро-2024 с первого места группы E с 4 баллами.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Румынии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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