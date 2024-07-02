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Сегодня, 12:10

Румыния — Нидерланды: где покажут трансляцию матча 1/8 финала Евро-2024 в прямом эфире

Матч Евро-2024 Румыния — Нидерланды покажет телеканал «Матч ТВ»
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Сборная Нидерландов.
Фото Reuters

Сборная Румынии сыграет с Нидерландами в матче 1/8 финала Евро-2024 во вторник, 2 июля. Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Начало — в 19.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция противостояния команд Эдварда Йордэнеску и Роналда Кумана. Ключевые события матча чемпионата Европы будут доступны нашем матч-центре.

Бесплатно трансляцию в прямом эфире покажут в эфире «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Румыния вышла в плей-офф Евро-2024 с первого места группы E с 4 баллами. Нидерланды пробились в 1/8 финала турнира в Германии с третьей позиции квартета D (4 очка).

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Румынии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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