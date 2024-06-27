Сборная Румынии сыграет с командой Нидерландов в матче 1/8 финала Евро-2024 во вторник, 2 июля. Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 мск.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция. Ключевые события встречи Румыния — Нидерланды будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Бесплатно трансляцию в прямом эфире покажут в эфире «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

В истории очных противостояний соперники встречались семь раз в официальных играх. Голландцы были сильнее пять раз, румыны побеждали лишь единожды, еще одна встреча завершилась вничью.

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