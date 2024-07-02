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Румыния — Нидерланды: Цвайер дважды правильно не назначил пенальти в ворота румын

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Феликс Цвайер.
Эпизод матча Румыния — Нидерланды.
Эпизод матча Румыния — Нидерланды.
Эпизод матча Румыния — Нидерланды.
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На 50-й минуте матча 1/8 финала чемпионата Европы Румыния — Нидерланды судья Феликс Цвайер правильно не назначил пенальти в ворота румын после контакта мяча с правой рукой Богдана Раковинаца. Рука была прижата к телу и его площадь не увеличила.

Эпизод матча Румыния — Нидерланды.
Эпизод матча Румыния — Нидерланды.
Эпизод матча Румыния — Нидерланды.

Возможно, арбитр с его позиции четко не видел, что на самом деле произошло. Но он продолжил игру, а потом его решение подтвердил ВАР Бастиан Данкерт, проведший соответствующую проверку.

Правильно поступил судья и на 55-й минуте, не отреагировав на падение Дензела Дюмфриса назначением 11-метрового.

Чемпионат Европы. 1/8 финала
02 июл, 19:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Румыния
Нидерланды

Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Румынии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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