Рубен Диаш о матче с Германией: «Португалии предстоит встретиться с одной из лучших команд на Евро»

Защитник сборной Португалии Рубен Диаш поделился ожиданиями от матча 2-го тура Евро-2020 против Германии.

«Нам предстоит встретиться с командой высокого уровня, одной из лучших на Евро, как и наша сборная. Мы хорошо стартовали, но также понимаем, что нам надо играть лучше, чтобы победить. Гюндоган? Мы говорили об игре, но это был не такой глубокий разговор. Мы пожелали друг другу удачи», — приводит слова Диаша официальный сайт УЕФА.

Матч Португалия — Германия пройдет 19 июня, в Мюнхене и начнется в 19:00 мск. Португальцы с 3 очками занимают первое место в группе F, немцы с одним очком — на третьей строчке.