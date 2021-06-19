Рубен Диаш о матче с Германией: «Португалии предстоит встретиться с одной из лучших команд на Евро»
Защитник сборной Португалии Рубен Диаш поделился ожиданиями от матча 2-го тура Евро-2020 против Германии.
«Нам предстоит встретиться с командой высокого уровня, одной из лучших на Евро, как и наша сборная. Мы хорошо стартовали, но также понимаем, что нам надо играть лучше, чтобы победить. Гюндоган? Мы говорили об игре, но это был не такой глубокий разговор. Мы пожелали друг другу удачи», — приводит слова Диаша официальный сайт УЕФА.
Матч Португалия — Германия пройдет 19 июня, в Мюнхене и начнется в 19:00 мск. Португальцы с 3 очками занимают первое место в группе F, немцы с одним очком — на третьей строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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