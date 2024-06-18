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Защитник сборной Португалии Диаш — о матче с Чехией: «Присутствует легкое волнение, но мы готовы»

Алина Савинова
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Защитник сборной Португалии Рубен Диаш поделился ожиданиями от матча группового этапа Евро-2024 против Чехии.

«Это будет трудный матч, независимо от того, кто выйдет на поле. Мы знаем, что Чехия — сильная команда и, очевидно, концентрируемся на том, что можем сделать. Мы хотим управлять нашими ожиданиями, нашими усилиями и быть готовыми к конкуренции. Всегда есть легкое волнение, поскольку оно делает нас сильнее, поэтому я считаю, что мы готовы!» — приводит пресс-служба УЕФА слова Диаша.

Матч пройдет во вторник, 18 июня, на арене «Лейпциг Штадиум» и начнется в 22.00 по московскому времени.

Сборная Чехии попала в финальную часть Евро-2024 со второго места отборочной группы E. Португалия вышла с первого места группы J отборочного турнира.

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