RT: российский болельщик во французской тюрьме рискует подхватить коронавирус

Петр Куршин, адвокат российского болельщика Михаила Ивкина, рассказал, что его подзащитный рискует подхватить коронавирус во французской тюрьме. Ивкин был задержан в 2018 году по обвинению в беспорядках в Марселе на Евро-2016.

— Из официальных источников известно, что в этом пенитенциарном учреждении порядка десяти заболевших коронавирусом среди заключенных, шесть надзирателей находятся на карантине с подозрением на коронавирус, — приводит Teleram-канал Russia Today слова Куршина. - В такой смертельной опасности находится Михаил Ивкин.

— Мы прикладываем все возможные усилия по направлению ходатайств об изменении меры пресечения для Михаила. В частности, написали ходатайство на имя консула, который находится во Франции... Мы видим больший потенциал в положительном результате, именно если со стороны государственных структур будет обращение в государственные структуры Франции.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.

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