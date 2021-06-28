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Рой Кин назвал Жоау Феликса самозванцем

08:19
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал игру нападающего Жоау Феликса в матче 1/8 финала чемпионата Европы со сборной Бельгии (0:1).

«Жоау Феликс — самозванец! Ты выходишь на поле и нужен своей команде, своей стране... Попади в ворота! И он стоит 100 миллионов евро? На месте Криштиану Роналду я бы гонялся за ним по раздевалке. Феликс и Бруну Фернандеш просто сводили меня с ума своей игрой», — цитирует Кина Goal.

Португалия в 1/8 финала Евро-2020 уступила Бельгии (0:1) и покинула турнир.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en

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