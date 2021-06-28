Ростислав Хаит: «Даже если не попадем на ЧМ-2022, Черчесов не уйдет»

Актер, сценарист, один из основателей театра «Квартет И» в интервью «СЭ» высказал мнение о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

— Как отнеслись к тому, что Черчесов после разгрома в Копенгагене и вылета сборной не подал в отставку?

— Я счастлив!

— Смешно. Но вот открываю в «СЭ» интервью Дениса Мацуева...

— Стоп. Не забывайте, Мацуев и Черчесов — друзья. Если бы я дружил со Станиславом Саламовичем — хотя слабо себе это представляю, — тоже старался бы его защитить. Кстати, интересный вопрос: как быть, когда чувствуешь, что друг не прав? Выступать на стороне правды или друга? Но к Мацуеву у меня в любом случае претензий нет.

— Цитирую знаменитого пианиста: «Самое разумное и неистеричное решение — оставить Черчесова. Уже 1 сентября ключевой отборочный матч ЧМ-2022 с Хорватией. Начинать все тасовать сейчас, при том что команда до тех пор ни разу не соберется, — такое ни к чему хорошему не может привести».

— В этих словах есть логика. Но в данном случае она абсолютно неуместна.

— Почему?

— Черчесов стал абсолютно предсказуемым тренером. Побеждает слабых, делит очки с равными и проигрывает тем, кто чуть-чуть сильнее. О топах уже не говорю. Поскольку хорваты относятся к последней категории, мы, конечно, им проиграем, тут все понятно. Ну а если и выйдем с Черчесовым на чемпионат мира... Скажу честно — уж лучше не выйти, но получить для сборной другого тренера.

— Вы полагаете?

— Зато начнется хоть какое-то движение. Жизнь. А так не покидает ощущение, что мы в дерьме, которому не видно конца и края. Мне настолько не нравится главный тренер сборной, игровой стиль, который он прививает, его манера поведения, что этой команде очень сложно сопереживать. Даже в 2016-м болеть за сборную было проще и приятнее. Потому что был Слуцкий. Хотя поражение от Уэльса — ужас и позор.

— Помните свою первую мысль после финального свистка в Копенгагене?

— «Сколько ж мне еще жить при тренере Черчесове?!»

— Как для себя отвечаете на этот вопрос?

— Думаю, долго. Вне зависимости от исхода отборочного цикла ЧМ-2022. Потому что по большому счету никому ничего не надо. Нет второго Абрамовича. Как нет и в высшем руководстве страны человека, который обожает футбол.

— Вы считаете, Черчесов останется, даже если сборная не попадет в Катар?

— 100 процентов! Уверен, никто его не уволит. А сам не уйдет. Контракт-то хороший. В этом смысле я Черчесова прекрасно понимаю.

Полностью интервью Ростислава Хаита можно прочитать здесь