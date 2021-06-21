Сотрудники российского посольства в Копенгагене планируют посетить матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании.

Они даже подготовили к этой встрече специальный баннер: ««Здесь нас мало, дома — миллионы». Также на баннере изображен российский флаг. В общей сложности, стадион посетит около 30-35 сотрудников посольства России.

???Although Russian fans were unable to attend the @EURO2020 match due to the COVID-19 restrictions, the Embassy's staff will support Russian players in the stands.@TeamRussia ?? pic.twitter.com/GJoU49VGjI — Embassy of Russia, DK (@RusEmbDK) June 21, 2021

Отметим, что ранее власти Дании решили не пускать в страну болельщиков, которые не сделали прививку вакцинами от COVID-19, одобренными ЕС. Российские препараты в это число не входят. В посольстве страны объяснили, что запрет на въезд россиян связан с коронавирусной обстановкой в стране.

В понедельник россияне в Копенгагене сыграют с датчанами в матче третьего тура группового этапа Евро, встреча начнется в 22.00 (мск). После двух туров сборная России набрала 3 очка и занимает второе место в таблице группы B, команда Дании располагается на последнем месте без набранных очков, лидируют бельгийцы (6 очков), третьими идут финны (3).