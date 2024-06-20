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Сегодня, 16:07

Российские болельщики принесли флаги РФ на матч Евро-2024 Сербия — Словения

Алина Савинова
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Российские болельщики с флагами РФ.
Фото Соцсети

Российские болельщики пришли с флагами РФ на матч группового турнира чемпионата Европы по футболу между сборными Сербии и Словении.

Игра проходит на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. В Сети появились фотографии присутствующих на матче фанатов из России, которые развернули на трибунах флаги своей страны. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Российские флаги на матче Евро-2024 Словения — Сербия.
Фото Соцсети российских болельщиков.
Российские болельщики на матче Словения — Сербия.
Фото Соцсети российских болельщиков.

Чемпионат Европы-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Сербия и Словения играют в одной группе с Англией и Данией.

Евро-2024
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