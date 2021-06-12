Россия уступает Бельгии со счетом 0:2 после первого тайма
После первого тайма матча Евро-2020 между сборными Бельгии и России бельгийцы ведут 2:0. Игра проходит в Санкт-Петербурге.
На десятой минуте открыл счет Ромелу Лукаку. Тома Менье на 34-й минуте удвоил преимущество бельгийцев.
У России из-за травм в первом тайме заменили Далера Кузяева и Юрия Жиркова. В составе «красных дьяволов» не смог продолжить игру Тимоти Кастань.
Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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