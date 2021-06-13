Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Россия установила антирекорд чемпионатов Европы

00:41
Теги:

Сборная России в стартовом матче чемпионата Европы уступила Бельгии со счетом 0:3 и стала первой командой-хозяйкой в истории турнира, потерпевшей разгромное поражение. Ранее крупнейшей неудачей для хозяев было поражение в два мяча, которое терпели французы, югославы, бельгийцы (дважды) и украинцы. (Кирилл Бурдаков)

Поражения команд-хозяев Евро

Дата

Город

Стадия

Хозяин

Соперник

Счет

12.06.2021

Санкт-Петербург

Гр.турнир

Россия

Бельгия

0:3

09.07.1960

Марсель

Матч за 3-е место

Франция

Чехословакия

0:2

17.06.1976

Белград

1/2 финала

Югославия

ФРГ

2:4

14.06.2000

Брюссель

Гр.турнир

Бельгия

Италия

0:2

19.06.2000

Брюссель

Гр.турнир

Бельгия

Турция

0:2

15.06.2012

Донецк

Гр.турнир

Украина

Франция

0:2

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 1313
Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче Евро-2020 против Бельгии?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Россия — Бельгия: прогноз Виктории Лопыревой на матч Евро-2020
Эриксен в сознании, его состояние стабильно. Матч Евро Дания — Финляндия будет доигран сегодня
Чуда не произошло. Бельгия одержала легкую победу над Россией
Бельгия — Россия: прогноз Валерия Сюткина на матч Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Кирилл Бурдаков все материалы автора
vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи