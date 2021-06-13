Россия установила антирекорд чемпионатов Европы
Сборная России в стартовом матче чемпионата Европы уступила Бельгии со счетом 0:3 и стала первой командой-хозяйкой в истории турнира, потерпевшей разгромное поражение. Ранее крупнейшей неудачей для хозяев было поражение в два мяча, которое терпели французы, югославы, бельгийцы (дважды) и украинцы. (Кирилл Бурдаков)
Поражения команд-хозяев Евро
|
Дата
|
Город
|
Стадия
|
Хозяин
|
Соперник
|
Счет
|
12.06.2021
|
Санкт-Петербург
|
Гр.турнир
|
Россия
|
Бельгия
|
0:3
|
09.07.1960
|
Марсель
|
Матч за 3-е место
|
Франция
|
Чехословакия
|
0:2
|
17.06.1976
|
Белград
|
1/2 финала
|
Югославия
|
ФРГ
|
2:4
|
14.06.2000
|
Брюссель
|
Гр.турнир
|
Бельгия
|
Италия
|
0:2
|
19.06.2000
|
Брюссель
|
Гр.турнир
|
Бельгия
|
Турция
|
0:2
|
15.06.2012
|
Донецк
|
Гр.турнир
|
Украина
|
Франция
|
0:2
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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