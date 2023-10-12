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Россия — Швеция: видео обзор лучших моментов матча Евро 2008

Россия обыграла Швецию на чемпионате Европы-2008 со счетом 2:0
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Роман Павлюченко, Андрей Аршавин, Игорь Семшов, Константин Зырянов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Футбольный матч между сборными России и Швеции на чемпионате Европы-2008 состоялся 18 июня 2008 года. Игра прошла в Инсбруке (Австрия) на стадионе «Тиволи Штадион Тироль». Встреча завершилась победой российской команды со счетом 2:0. Видео лучших моментов матча опубликовано в обзоре на YouTube.

На 24 минуте матча Александр Анюков получил мяч от Константина Зырянова, защитник влетел в штрафную и отдал пас под удар Роману Павлюченко. Форвард положил мяч прямо в нижний угол — 1:0. На 50 минуте Юрий Жирков, пробежав с мячом полполя, отдал пас в штрафную, где ждал Андрей Аршавин. Форвард в одно касание закидывает мяч в ворота — 2:0.

Чемпионат Европы. Группа D
Россия — Швеция — 2:0
Голы: Павлюченко, 24 (1:0), Аршавин, 50 (2:0).
Россия: Акинфеев, Анюков, Игнашевич, Колодин, Жирков, Семшов, Билялетдинов (Саенко, 66), Константин Зырянов, Аршавин, Семак, Павлюченко (Быстров, 90).
Швеция: Исакссон, Ларссон, Свенссон, Андерссон (Чельстрем, 56), Нильссон (Альбек, 79), Юнгберг, Меллберг, Ибрагимович, Ханссон, Эльмандер, Стоор.
Предупреждения: Исакссон, 10. Эльмандер, 49. Семак, 57. Аршавин, 65. Колодин, 76.
Судья: Франк Де Блекере (Бельгия)
18 июня 2008 год. Инсбрук. Стадион «Тиволи Штадион Тироль». 30 000 зрителей.

— Сегодняшний матч ваша команда отыграла просто здорово. Русские футболисты были быстрее, хитрее, удачливее — в общем, сильнее. У вас фантастический тренер, обладающий огромным опытом выступлений на самом высоком уровне. А какую игру он поставил сборной России! Признаться, мы не ожидали, что она сможет показать столь качественный футбол, — сказал Ибрагимович после игры.

Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Швеции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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