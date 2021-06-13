Россия не нанесла ни одного удара в створ ворот во втором тайме матча с Бельгией
Сборная России со счетом 0:3 проиграла команде Бельгии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы.
Во втором тайме команда тренера Станислава Черчесова ни разу не пробила в створ ворот соперника.
Всего за матч Россия нанесла один удар в створ — в первом тайме.
В общей сложности у россиян 5 ударов в сторону ворот. Бельгия пробила за игру 9 раз в сторону раз, 4 — в створ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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