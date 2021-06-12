Россия не начинает международные турниры с поражений с Евро-2008
Чемпионат Европы-2020 — 11-й крупный турнир, в котором примет участие сборная России. Ранее наша команда играла на пяти Евро, четырех чемпионатах мира и одной Кубке конфедераций.
В стартовых играх россияне добились четырех побед при двух ничьих и четырех неудачах, причем на последних пяти турнирах в стартовой игре неизменно набирались очки. Правда, неплохой старт только однажды помог сборной выйти из группы — случилось этой на домашнем чемпионате мира-2018.
(Кирилл Бурдаков)
Сегодня сборная России проведет первый матч на Евро-2020, соперник — Бельгия. Начало матча в 22.00 (мск).
Стартовые матчи сборной России на крупных турнирах:
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Тренер
|
Матч
|
20.06.1994
|
ЧМ
|
Стэнфорд
|
Павел Садырин
|
Бразилия — 0:2
|
11.06.1996
|
ЧЕ
|
Ливерпуль
|
Олег Романцев
|
Италия — 1:2
|
05.06.2002
|
ЧМ
|
Кобе
|
Олег Романцев
|
Тунис — 2:0
|
12.06.2004
|
ЧЕ
|
Луле
|
Георгий Ярцев
|
Испания — 0:1
|
10.06.2008
|
ЧЕ
|
Инсбрук
|
Гус Хиддинк
|
Испания — 1:4
|
08.06.2012
|
ЧЕ
|
Вроцлав
|
Дик Адвокат
|
Чехия — 4:1
|
17.06.2014
|
ЧМ
|
Куяба
|
Фабио Капелло
|
Корея — 1:1
|
11.06.2016
|
ЧЕ
|
Марсель
|
Леонид Слуцкий
|
Англия — 1:1
|
17.06.2017
|
КК
|
Санкт-Петербург
|
Станислав Черчесов
|
Новая Зеландия — 2:0
|
14.06.2018
|
ЧМ
|
Москва
|
Станислав Черчесов
|
Сауд.Аравия — 5:0
+4=2-4, мячи 17-12.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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