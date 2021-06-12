Россия не начинает международные турниры с поражений с Евро-2008

Чемпионат Европы-2020 — 11-й крупный турнир, в котором примет участие сборная России. Ранее наша команда играла на пяти Евро, четырех чемпионатах мира и одной Кубке конфедераций.

В стартовых играх россияне добились четырех побед при двух ничьих и четырех неудачах, причем на последних пяти турнирах в стартовой игре неизменно набирались очки. Правда, неплохой старт только однажды помог сборной выйти из группы — случилось этой на домашнем чемпионате мира-2018.

(Кирилл Бурдаков)

Сегодня сборная России проведет первый матч на Евро-2020, соперник — Бельгия. Начало матча в 22.00 (мск).

Стартовые матчи сборной России на крупных турнирах:

Дата Турнир Город Тренер Матч 20.06.1994 ЧМ Стэнфорд Павел Садырин Бразилия — 0:2 11.06.1996 ЧЕ Ливерпуль Олег Романцев Италия — 1:2 05.06.2002 ЧМ Кобе Олег Романцев Тунис — 2:0 12.06.2004 ЧЕ Луле Георгий Ярцев Испания — 0:1 10.06.2008 ЧЕ Инсбрук Гус Хиддинк Испания — 1:4 08.06.2012 ЧЕ Вроцлав Дик Адвокат Чехия — 4:1 17.06.2014 ЧМ Куяба Фабио Капелло Корея — 1:1 11.06.2016 ЧЕ Марсель Леонид Слуцкий Англия — 1:1 17.06.2017 КК Санкт-Петербург Станислав Черчесов Новая Зеландия — 2:0 14.06.2018 ЧМ Москва Станислав Черчесов Сауд.Аравия — 5:0

+4=2-4, мячи 17-12.