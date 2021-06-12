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Россия не начинает международные турниры с поражений с Евро-2008

12:30
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Чемпионат Европы-2020 — 11-й крупный турнир, в котором примет участие сборная России. Ранее наша команда играла на пяти Евро, четырех чемпионатах мира и одной Кубке конфедераций.

В стартовых играх россияне добились четырех побед при двух ничьих и четырех неудачах, причем на последних пяти турнирах в стартовой игре неизменно набирались очки. Правда, неплохой старт только однажды помог сборной выйти из группы — случилось этой на домашнем чемпионате мира-2018.

(Кирилл Бурдаков)

Сегодня сборная России проведет первый матч на Евро-2020, соперник — Бельгия. Начало матча в 22.00 (мск).

Стартовые матчи сборной России на крупных турнирах:

Дата

Турнир

Город

Тренер

Матч

20.06.1994

ЧМ

Стэнфорд

Павел Садырин

Бразилия — 0:2

11.06.1996

ЧЕ

Ливерпуль

Олег Романцев

Италия — 1:2

05.06.2002

ЧМ

Кобе

Олег Романцев

Тунис — 2:0

12.06.2004

ЧЕ

Луле

Георгий Ярцев

Испания — 0:1

10.06.2008

ЧЕ

Инсбрук

Гус Хиддинк

Испания — 1:4

08.06.2012

ЧЕ

Вроцлав

Дик Адвокат

Чехия — 4:1

17.06.2014

ЧМ

Куяба

Фабио Капелло

Корея — 1:1

11.06.2016

ЧЕ

Марсель

Леонид Слуцкий

Англия — 1:1

17.06.2017

КК

Санкт-Петербург

Станислав Черчесов

Новая Зеландия — 2:0

14.06.2018

ЧМ

Москва

Станислав Черчесов

Сауд.Аравия — 5:0

+4=2-4, мячи 17-12.

Бельгия — Россия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия
Россия

П1

35%

1.79

Обе забьют - да

28%

2.00

ИТБ1 (1.5)

22%

2.00
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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