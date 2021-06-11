Россия может подать заявку на проведение Евро-2028 или Евро-2032
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Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал «СЭ», что Россия готова принять чемпионат Европы самостоятельно.
— Планирует ли Россия подать заявку на проведение Евро-2028 или Евро-2032? — вопрос Сорокину.
— Мне сложно говорить за коллег из РФС. Но я думаю, что это было бы очень логично. Самостоятельная заявка была бы вполне адекватна, учитывая нашу инфраструктурную готовность и наш опыт. Думаю, по ходу подготовки к этому турниру мы доказали УЕФА, что мы — надежный партнер, готовый к любым поворотам сюжета и готовый оказать содействие. Если соответствующее решение будет принято со стороны УЕФА, то мы еще раз себя покажем во всей красе.
(Гоша Чернов)
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