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Россия идет второй в группе Евро. Турнирная таблица — live

22:00
Магомед Оздоев и Александр Головин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Магомед Оздоев и Александр Головин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В эти минуты проходят матчи 3-го тура группового этапа чемпионата Европы. Сборная России в Копенгагене играет с Данией, Финляндия в Санкт-Петербурге встречается с Бельгией.

После двух туров Бельгия занимает первое место в группе B, набрав 6 очков, Россия с тремя очками идет второй, финны — третьи (3 очка), датчане не набрали очков и замыкают квартет.

Группа B. Таблица в режиме live
1. Бельгия — 7 очков, мячи 5-1 (+4)
2. Россия — 4, 1-3 (-2)
3. Финляндия — 4, 1-1 (0)
4. Дания — 1, 1-3 (-2)

Россия для выхода в плей-офф обязана не проиграть Дании.

Следить за матчем Россия — Дания можно здесь, за встречей Финляндия — Бельгия — здесь.

Россия — Дания: битва за плей-офф Евро. Следим за раскладами онлайн

Напомним регламент и расклады.

Внутри группы, если две или более сборных («подгруппа») наберут одинаковое количество очков, то далее при распределении мест учитываются следующие показатели: количество очков в матчах «подгруппы»; разность мячей в матчах «подгруппы»; количество забитых голов в матчах «подгруппы»; разность мячей.

1. Если Россия побеждает Данию — точно попадает в плей-офф. При победе Бельгии над Финляндией или их ничьей — со второго места, при победе Финляндии — с третьего.

2. Если Россия играет вничью с Данией — то выходит в плей-офф со второго места при победе Бельгии над Финляндией или их ничьей. В случае успеха финнов команда Черчесова занимает третью позицию с 4 очками.

3. Если Россия проигрывает Дании, а финны берут хотя бы очко с Бельгией — наша сборная занимает четвертое место и покидает Евро.

4. Если Бельгия побеждает Финляндию, а россияне проиграют датчанам в два гола или более, то мы уступим двум сборным по разности мячей внутри матчей «подгруппы». Если в один гол, но матч закончится 1:2, 2:3 или крупнее, то мы все-таки обгоним финнов по числу голов внутри «подгруппы» и станем третьими. Если со счетом 0:1, то все будет зависеть от того, с каким счетом финны проиграют Бельгии. Если не в три мяча, как россияне, или более, то мы останемся на четвертом месте.

Россия — Дания

Финляндия — Бельгия

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Результаты опроса

проголосовало: 69283
Все опросы
Россия выйдет в плей-офф Евро-2020?
Да, обязательно
25.9%
Да, с третьего места в группе
13.9%
Нет, но будет третьей
28.6%
Нет, будет четвертой
31.6%
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