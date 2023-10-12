Футбольный матч между сборными Нидерландов и России на чемпионате Европы-2008 состоялся 21 июня 2008 года. Игра прошла в Базеле (Швейцария) на стадионе «Санкт-Якоб-парк». Встреча завершилась победой российской команды со счетом 3:1. Видео лучших моментов матча опубликовано в обзоре на YouTube.

На 56 минуте матча после прострела Сергея Семака в штрафную площадь счет в игре открыл Роман Павлюченко. Во втором тайме после удара со штрафного Рууд Ван Нистелрой головой забил гол — 1:1. Выявлять победителя пришлось в овертайме. Зато Дмитрий Торбинский забил свой лучший гол в карьере. Аршавин, добравшись до лицевой линии, сделал подачу на дальнюю девятку, где полузащитник «Локомотива» просто внес мяч в ворота соперника — 2:1. Третий точный удар на счету Андрея Аршавина — 3:1.

Чемпионат Европы. Плей-офф, 1/4 финала

Россия — Швеция — 2:0

Голы: Павлюченко, 56 (1:0). Рууд ван Нистелрой, 86 (1:1). Торбинский, 112 (2:1). Аршавин, 116 (3:1).

Россия: Акинфеев, Колодин, Жирков, Анюков, Игнашевич, Аршавин, Семшов (Билялетдинов, 69), Семак, Зырянов, Саенко (Торбинский, 81), Павлюченко (Сычев, 115).

Нидерланды: Эдвин ван дер Сар, Матейсен, де Йонг, ван Бронкхорст, Кайт ( ван Перси, 46), Энгелаар (Афеллай, 62), Булахруз (Хейтинга, 54), ван Нистелрой, ван дер Ваарт, Андре Ойер, Снейдер.

Предупреждения: Булахруз, 50. ван Перси, 55. ван дер Ваарт, 60. Колодин, 71. Жирков, 103. Торбинский, 111.

Судья: Франк Де Блекере (Бельгия)

21 июня 2008 год. Базель. Стадион «Санкт-Якоб Парк». 40 000 зрителей.

— Это большое счастье для меня, моей команды, моих близких, всей России. Честно, мало что могу сказать, просто знаю, что мы выиграли сегодня, — и все. Было тяжело играть, но в принципе это не должно никого волновать. Главное, что мы победили. Честно, тоже ожидал от Голландии, что она [в дополнительное время] будет играть в тот же агрессивный футбол. Но показалось, что у голландцев закончились силы раньше, чем у нас, — и один очень хороший тренер обыграл одиннадцать талантливых голландцев. А под руководством очень мудрого тренера они [одиннадцать талантливых россиян] играют совсем в другой футбол, — сказал Аршавин после матча.