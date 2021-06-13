Сборные России и Финляндии проведут второй матч на чемпионате Европы по футболу в среду, 16 июня 2021 года.

Игра группы B пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе на Крестовском острове. На этой же арене россияне провели стартовую встречу группового турнира Евро-2020 — против Бельгии.

Начало матча Финляндия — Россия назначено на 16.00 (по московскому времени).

Игру в прямом эфире на российском телевидении покажет Первый канал. Начало трансляции на сайте — в 16.00 (мск).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Евро-2020 Финляндия — Россия.

В стартовом туре Евро-2020 россияне проиграли Бельгии в Санкт-Петербурге (0:3), а финны победили Данию в Копенгагене (1:0).

Турнирный расклад группы B чемпионата Европы, оценка шансов сборной России на выход в плей-офф — на этой странице.