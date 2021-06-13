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Россия — Финляндия: дата матча, время начала и где смотреть прямую трансляцию

15:45
Сборная России на Евро-2020. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России на Евро-2020. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сборные России и Финляндии проведут второй матч на чемпионате Европы по футболу в среду, 16 июня 2021 года.

Игра группы B пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе на Крестовском острове. На этой же арене россияне провели стартовую встречу группового турнира Евро-2020 — против Бельгии.

Начало матча Финляндия — Россия назначено на 16.00 (по московскому времени).

Игру в прямом эфире на российском телевидении покажет Первый канал. Начало трансляции на сайте — в 16.00 (мск).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Евро-2020 Финляндия — Россия.

В стартовом туре Евро-2020 россияне проиграли Бельгии в Санкт-Петербурге (0:3), а финны победили Данию в Копенгагене (1:0).

Турнирный расклад группы B чемпионата Европы, оценка шансов сборной России на выход в плей-офф — на этой странице.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия 0
Хорватия 0
1-й тайм

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Артем Агапов все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи