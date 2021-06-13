Россия — Финляндия: дата матча, время начала и где смотреть прямую трансляцию
Игра группы B пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе на Крестовском острове. На этой же арене россияне провели стартовую встречу группового турнира Евро-2020 — против Бельгии.
Начало матча Финляндия — Россия назначено на 16.00 (по московскому времени).
Игру в прямом эфире на российском телевидении покажет Первый канал. Начало трансляции на сайте — в 16.00 (мск).
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Евро-2020 Финляндия — Россия.
В стартовом туре Евро-2020 россияне проиграли Бельгии в Санкт-Петербурге (0:3), а финны победили Данию в Копенгагене (1:0).
Турнирный расклад группы B чемпионата Европы, оценка шансов сборной России на выход в плей-офф — на этой странице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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