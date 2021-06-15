Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Россия — Финляндия, Евро-2020: где смотреть трансляцию матча, когда начало

11:25
Футболисты сборной России во время матча против Бельгии (0:3) на Евро-2020. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты сборной России во время матча против Бельгии (0:3) на Евро-2020. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Завтра, 16 июня, сборная России проведет свой второй матч на групповом турнире чемпионата Европы-2020. Соперник — сборная Финляндии, начало встречи — в 16.00 по московскому времени.

Сборная России выступает в группе В, где помимо финнов играет Бельгия и Дания. Бельгийцам команда Станислава Черчесова уступила со счетом 0:3 в стартовой игре на Евро-2020.

В рамках Евро команды встречались дважды в 1995 году, тогда обе встречи в отборочном турнире выиграли футболисты России (6:0, 3:1).

За матчем Финляндия — Россия можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Первый».

Финляндия — Россия

Все трансляции матчей Евро-2020: какой канал покажет матчи сборной России, где смотреть все игры турнира

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 27050
Все опросы
Россия выйдет из группы на Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Эриксен показал фото из больницы и обратился к болельщикам
Двое российских туристов ранены в ходе стрельбы в ресторане в Абхазии
Гарик Харламов впервые появился на публике с новой возлюбленной
К чему снится секс — толкование сна по соннику Ванги

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Ревенко все материалы автора
vs
0
Офсайд