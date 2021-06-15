Завтра, 16 июня, сборная России проведет свой второй матч на групповом турнире чемпионата Европы-2020. Соперник — сборная Финляндии, начало встречи — в 16.00 по московскому времени.

Сборная России выступает в группе В, где помимо финнов играет Бельгия и Дания. Бельгийцам команда Станислава Черчесова уступила со счетом 0:3 в стартовой игре на Евро-2020.

В рамках Евро команды встречались дважды в 1995 году, тогда обе встречи в отборочном турнире выиграли футболисты России (6:0, 3:1).

За матчем Финляндия — Россия можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Первый».

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