Дания нанесла 1 удар в створ в первом тайме матча Евро-2020 с Россией

Сборные России и Дании сыграли первый тайм матча чемпионата Европы.

После первых 45 минут россияне проигрывают — 0:1. Дания в первом тайме нанесла только 1 удар в створ (всего 3, 2 — мимо) Матвея Сафонова.

У России 4 (1 в створ, 3 — мимо) удара по воротам Каспера Шмейхеля.

По данным УЕФА, преимущество по владению мячом было у Дании: 67% - против 33% у России.

Россияне сделали 104 (из 155) точных передачи, датчане — 269 (из 330).