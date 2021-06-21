Дания нанесла 1 удар в створ в первом тайме матча Евро-2020 с Россией
22:47
Сборные России и Дании сыграли первый тайм матча чемпионата Европы.
После первых 45 минут россияне проигрывают — 0:1. Дания в первом тайме нанесла только 1 удар в створ (всего 3, 2 — мимо) Матвея Сафонова.
У России 4 (1 в створ, 3 — мимо) удара по воротам Каспера Шмейхеля.
По данным УЕФА, преимущество по владению мячом было у Дании: 67% - против 33% у России.
Россияне сделали 104 (из 155) точных передачи, датчане — 269 (из 330).
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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