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Дания нанесла 1 удар в створ в первом тайме матча Евро-2020 с Россией

22:47
21 июня. Копенгаген. Россия — Дания. 38-я минута. Миккель Дамсгор открыл счет. Фото AFP
21 июня. Копенгаген. Россия — Дания. 38-я минута. Миккель Дамсгор открыл счет. Фото AFP
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Сборные России и Дании сыграли первый тайм матча чемпионата Европы.

После первых 45 минут россияне проигрывают — 0:1. Дания в первом тайме нанесла только 1 удар в створ (всего 3, 2 — мимо) Матвея Сафонова.

У России 4 (1 в створ, 3 — мимо) удара по воротам Каспера Шмейхеля.

По данным УЕФА, преимущество по владению мячом было у Дании: 67% - против 33% у России.

Россияне сделали 104 (из 155) точных передачи, датчане — 269 (из 330).

Россия — Дания

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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи