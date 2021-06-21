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Россия — Дания: прогноз Вячеслава Колоскова на матч Евро-2020

10:00
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча национальной команды против сборной Дании на чемпионате Европы-2020.

«Перед игрой чувство и спокойности, и тревоги, и волнения — все одновременно. Это живая игра, в первом матче у нас не все получилось, во втором сыграли с финнами очень хорошо, поэтому есть оптимизм. Будем надеяться, потому то это все-таки последний шанс нашей сборной выйти в плей-офф», — сказал Колосков «СЭ».

Вячеслав Колосков считает, что, если говорить объективно, то уровень физической подготовки у игроков сборной России выше, чем у Дании.

«Что касается мастерства, то в нем мы датчанам точно не уступаем. Два фактора, которые будут определять исход матча, — правильно выбранная тактика, умение ее реализовывать и, конечно, исполнительское мастерство при завершении атак — то, что в прошлый раз продемонстрировал Миранчук», — добавил Колосков.

Встреча России и Дании пройдет в Копенгагене на стадионе «Паркен Арена» и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора
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