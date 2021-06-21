Экс-полузащитник сборной России Роман Широков поделился с «СЭ» ожиданиями от матча национальной команды с Данией на Евро-2020.

«Ожидания перед матчем с Данией хорошие. Нашим ребятам надо только ничью отстоять. Понятно, что матч будет тяжелым, но задача вполне решаемая. Конечно, тревога есть перед каждой игрой, мы же не Франция. Играем на выезде, а такие игры нам не очень удаются в последнее время. Выйти из группы можем со второго или третьего, но с третьего будет тяжелее», — сказал Широков «СЭ».

Матч состоится 21 июня в Копенгагене. Начало в 22.00 по московскому времени.

Турнирное положение группы B: Бельгия — 6 очков (гарантировала выход в плей-офф), Россия и Финляндия — по 3 очка, Дания — 0.