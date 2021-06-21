Россия — Дания: прогноз Романа Широкова на матч Евро-2020
12:00
Экс-полузащитник сборной России Роман Широков поделился с «СЭ» ожиданиями от матча национальной команды с Данией на Евро-2020.
«Ожидания перед матчем с Данией хорошие. Нашим ребятам надо только ничью отстоять. Понятно, что матч будет тяжелым, но задача вполне решаемая. Конечно, тревога есть перед каждой игрой, мы же не Франция. Играем на выезде, а такие игры нам не очень удаются в последнее время. Выйти из группы можем со второго или третьего, но с третьего будет тяжелее», — сказал Широков «СЭ».
Матч состоится 21 июня в Копенгагене. Начало в 22.00 по московскому времени.
Турнирное положение группы B: Бельгия — 6 очков (гарантировала выход в плей-офф), Россия и Финляндия — по 3 очка, Дания — 0.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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