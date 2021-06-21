Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев поделился ожиданиями с «СЭ» от матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и России.

«Это будет очень тяжелая игра, — сказал Дасаев «СЭ». — Датчане наверняка захотят выиграть при своих домашних трибунах. Предсказать результат очень тяжело. Но мы верим в свою команду и хотим, чтобы она выиграла. С финнами где-то нам повезло, где-то мы сыграли неплохо в отдельных эпизодах. В матче с Данией нужно реализовывать все моменты. А я уверен, их будет немного. Очень важно хорошо сыграть в обороне, потому что ничья нас тоже устроит».

Дасаев также считает, что в матче с Данией в воротах должен стоять Матвей Сафонов.

«Мне трудно сказать, кто в каком состоянии. У Сафонова не было большой работы в матче с финнами. Трудно сказать, как он будет выглядеть с датчанами. Мне кажется, Сафонов все-таки встанет в ворота в матче против Дании. Надо попробовать молодого и перспективного вратаря. Посмотрим, как он покажет себя в ответственных играх. Я думаю, что Шунин не справился с психологией, где-то перегорел и перенервничал», — добавил Дасаев.

Сборная России на данный момент с тремя очками занимает второе место в группе. Матч Россия — Дания пройдет в Копенгагене 21 июня. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.