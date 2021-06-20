Россия — Дания: прогноз Ольги Смородской на матч Евро-2020
10:00
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от предстоящего матча национальной команды с Данией на Евро-2020.
«Хорошего результат стоит ждать всегда, но игра будет очень сложной, на мой взгляд. Пройти Данию будет очень непросто», — сказала Смородская «СЭ».
Сборная России на данный момент с тремя очками занимает второе место в группе. Ближайший матч команда проведет в Копенгагене 21 июня против Дании. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.
Результаты опроса
проголосовало: 39764Все опросы
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Да, обязательно
25.5%
Да, с третьего места в группе
17.7%
Нет, но будет третьей
27.7%
Нет, будет четвертой
29.1%
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