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Россия — Дания: прогноз Ольги Смородской на матч Евро-2020

10:00
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от предстоящего матча национальной команды с Данией на Евро-2020.

«Хорошего результат стоит ждать всегда, но игра будет очень сложной, на мой взгляд. Пройти Данию будет очень непросто», — сказала Смородская «СЭ».

Сборная России на данный момент с тремя очками занимает второе место в группе. Ближайший матч команда проведет в Копенгагене 21 июня против Дании. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

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