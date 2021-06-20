Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от предстоящего матча национальной команды с Данией на Евро-2020.

«Хорошего результат стоит ждать всегда, но игра будет очень сложной, на мой взгляд. Пройти Данию будет очень непросто», — сказала Смородская «СЭ».

Сборная России на данный момент с тремя очками занимает второе место в группе. Ближайший матч команда проведет в Копенгагене 21 июня против Дании. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.