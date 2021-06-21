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Канчельскис — о матче с Данией: «Хочется увидеть победу нашей сборной»

17:50
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Бывший полузащитник «Фиорентины» и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями с «СЭ» от матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 по футболу между сборными Дании и России.

«Буду переживать и болеть за наших, а что будет, увидим после игры. От обороны смысла играть нет, нам нужен результат. Будет сложно, потому что играем на выезде. Также мы ещё не выиграли ни одной серьезной команды. Хотелось бы сегодня увидеть победу над датчанами. Нет, на ничью никогда не надо настраиваться. Надо всегда выходить и играть на победу. Когда настраиваешься на ничью, всегда проиграешь. После игры посмотрим, удалось ли датчанам своим заявлением о победе испугать нас. На заборе тоже много чего написано, но верить в это не стоит. Можно говорить все, что угодно, но результат все покажет. Надо сражаться и верить в свои силы. Шансы есть всегда, даже если они минимальные», — сказал Канчельскис «СЭ».

Матч Россия — Дания состоится сегодня, 21 июня, в Копенгагене. Начало встречи — в 22.00 (мск).

Команда Станислава Черчесова с тремя очками располагается на второй строчке в турнирной таблице. Дания — 0 баллов и четвертое место.

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