Сборные России и Дании проведут третий, заключительный матч группового турнира чемпионата Европы по футболу в понедельник, 21 июня 2021 года.

Игра группы B пройдет в Копенгагене (Дания) на стадионе «Паркен Арена».

Начало матча Россия — Дания назначено на 22.00 (время московское).

Игру в прямом эфире на российском телевидении покажет Первый канал. Начало трансляции на сайте и ТВ — в 21.45 (мск).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Евро-2020 Россия — Дания.

В двух матчах на чемпионате россияне сыграли в Санкт-Петербурге с Бельгией (0:3 12 июня) и Финляндией (1:0 16 июня). Датчане ранее в Копенгагене приняли финнов (0:1 12 июня) и бельгийцев (1:2 17 июня).

В стартовой встрече Дании на Евро-2020 случилась трагедия: полузащитник Кристиан Эриксен в конце первого тайма перенес сердечный приступ — и его реанимировали на поле. Игрока вернули к жизни, госпитализировали и стабилизировали состояние, после чего встреча с Финляндией была возобновлена.

Турнирное положение группы B: Бельгия — 6 очков (гарантировала выход в плей-офф), Россия и Финляндия — по 3 очка, Дания — 0.

Турнирный расклад группы B чемпионата Европы, оценка шансов сборной России на выход в плей-офф — на этой странице.