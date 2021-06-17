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Россия — Дания: дата матча, время начала и где смотреть прямую трансляцию

21:45
Сборная России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сборные России и Дании проведут третий, заключительный матч группового турнира чемпионата Европы по футболу в понедельник, 21 июня 2021 года.

Игра группы B пройдет в Копенгагене (Дания) на стадионе «Паркен Арена».

Начало матча Россия — Дания назначено на 22.00 (время московское).

Игру в прямом эфире на российском телевидении покажет Первый канал. Начало трансляции на сайте и ТВ — в 21.45 (мск).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Евро-2020 Россия — Дания.

В двух матчах на чемпионате россияне сыграли в Санкт-Петербурге с Бельгией (0:3 12 июня) и Финляндией (1:0 16 июня). Датчане ранее в Копенгагене приняли финнов (0:1 12 июня) и бельгийцев (1:2 17 июня).

В стартовой встрече Дании на Евро-2020 случилась трагедия: полузащитник Кристиан Эриксен в конце первого тайма перенес сердечный приступ — и его реанимировали на поле. Игрока вернули к жизни, госпитализировали и стабилизировали состояние, после чего встреча с Финляндией была возобновлена.

Турнирное положение группы B: Бельгия — 6 очков (гарантировала выход в плей-офф), Россия и Финляндия — по 3 очка, Дания — 0.

Турнирный расклад группы B чемпионата Европы, оценка шансов сборной России на выход в плей-офф — на этой странице.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Артем Агапов все материалы автора
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