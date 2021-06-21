Россия разгромно проиграла Дании и вылетела с Евро-2020

Сборная России с разгромным счетом проиграла команде Дании в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы. Россияне уступили сопернику со счетом 1:4.

Датчане открыли счет в первом тайме. Нападающий Миккель Дамсгор нанес дальний обводящий удар, который застал врасплох вратаря Матвея Сафонова.

Во второй половине нападающий Юссуф Поульсен подкараулил грубейшую ошибку полузащитника Романа Зобнина, который отдал неосмотрительный пас вратарю, и увеличил преимущество датчан.

Капитан сборной России Артем Дзюба сократил отставание до минимума, реализовав пенальти. Однако сборная Дании дважды поймала сборную России на контратаках и довела встречу до крупной победы — 4:1.

Команда Станислава Черчесова заняла последнее место в группе B. Россияне набрали три очка, но по дополнительным показателям уступила и Финляндии, и Дании.

Чемпионат Европы

Группа B

Россия — Дания — 1:4 (0:1)

Голы: Дамсгор, 38 (0:1). Поульсен, 59 (0:2). Дзюба, 70 — с пенальти (1:2). Кристенсен, 79 (1:3). Мехле, 82 (1:4).

Россия: Сафонов, Кудряшов (Караваев, 68), Джикия, Марио Фернандес, Дивеев, Оздоев (Жемалетдинов, 61), Зобнин, Кузяев (Мухин, 67), Головин, Дзюба, Миранчук (Соболев, 62).

Дания: Шмейхель, Кьер, Вестергор, Кристенсен, Мехле, Васс (Стрюгер Ларсен, 61), Дилэйни (Йенсен, 86), Хейбьерг, Поульсен (Дольберг, 61), Брэйтуэйт (Корнелиус, 86), Дамсгор (Нергор, 72).

Предупреждения: Кудряшов, 28. Дилэйни, 57. Дивеев, 75.

Судьи: Тюрпен. Грингор, Дано (все — Франция).

ВАР: Летексье. Бризар, Пажес (все — Франция), Эрнандес-Эрнандес (Испания).

21 июня. Копенгаген. Стадион «Паркен».