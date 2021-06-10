Россия — Бельгия: дата матча, время начала и где смотреть прямую трансляцию
21:45
Сборные России и Бельгии проведут первый матч на чемпионате Европы по футболу в субботу, 12 июня 2021 года.
Игра группы B пройдет в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе на Крестовском острове.
Начало матча Бельгия — Россия назначено на 22.00 (по московскому времени).
Игру в прямом эфире на российском телевидении покажет телеканал «Россия».
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Евро-2020 Бельгия — Россия.
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