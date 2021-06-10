Сборные России и Бельгии проведут первый матч на чемпионате Европы по футболу в субботу, 12 июня 2021 года.

Игра группы B пройдет в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе на Крестовском острове.

Начало матча Бельгия — Россия назначено на 22.00 (по московскому времени).

Игру в прямом эфире на российском телевидении покажет телеканал «Россия».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Евро-2020 Бельгия — Россия.