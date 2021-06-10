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Россия — Бельгия: дата матча, время начала и где смотреть прямую трансляцию

21:45
Баннер «Наши парни» и сборная России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Баннер «Наши парни» и сборная России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сборные России и Бельгии проведут первый матч на чемпионате Европы по футболу в субботу, 12 июня 2021 года.

Игра группы B пройдет в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе на Крестовском острове.

Начало матча Бельгия — Россия назначено на 22.00 (по московскому времени).

Игру в прямом эфире на российском телевидении покажет телеканал «Россия».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Евро-2020 Бельгия — Россия.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Артем Агапов все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи