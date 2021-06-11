Бельгия — Россия, Евро-2020: когда начало матча и где смотреть трансляцию
Завтра, 12 июня, сборная России проведет свой первый матч на чемпионате Европы-2020. Соперник — команда Бельгии, начало встречи в 22.00 по московскому времени.
Матч пройдет на стадионе в Санкт-Петербурге, прямую трансляцию игры можно посмотреть на телеканале «Россия 1».
Отметим, что сборные встречались дважды в рамках отборочного турнира к Евро-2020, тогда российская команда уступила в обеих встречах (1:4 и 1:3).
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).
Смотреть матч Бельгия — Россия в онлайн-трансляции «СЭ» или на телеканале «Россия 1»
Все трансляции матчей Евро-2020: какой канал покажет матчи сборной России, где смотреть все игры турнира
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю