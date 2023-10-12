Футбольный матч между сборными России и Англии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2008 состоялся 17 октября 2007 года. Игра прошла в Москве на стадионе «Лужники». Встреча завершилась победой российской команды со счетом 2:1. Видео лучших моментов матча опубликовано в обзоре на YouTube.

После заброса из центрального круга, Оуэн выиграл верховую борьбу у Игнашевича, сделав скидку на Руни. Нападающий принял мяч на грудь и вторым касанием ударил прямо под перекладину — 1:0. Во втором тайме главный тренер сборной России Гус Хиддинк сделал две замены: Дмитрия Торбинского выпустил вместо Василия Березуцкого и Романа Павлюченко вместо Александра Кержакова. Это оказалось верным решением.

На 68-й минуте матче Аршавин отдал пас Зырянову, но полузащитника сзади сбил Руни. Арбитр назначил пенальти. Пробивать пошел Павлюченко — 1:1. На 73-й минуте Алексей Березуцкий сделал хлесткий удар со средней дистанции, Робинсон отразил мяч прямо перед собой, на добивании оказался Павлюченко — 2:1.

Чемпионат Европы. Квалификация. Группа E

Россия — Англия — 2:1

Голы: Руни, 29 (0:1). Павлюченко, 69 (1:1). Павлюченко, 73 (2:1).

Россия: Габулов, В. Березуцкий (Торбинский, 46), Игнашевич, А. Березуцкий, Анюков, Зырянов, Семшов, Билялетдинов, Жирков, Аршавин (к) (Колодин, 89), Кержаков (Павлюченко, 58).

Англия: Робинсон, Ричардс, Кэмпбелл, Фердинанд, Лескотт (Лэмпард, 79), Райт-Филлипс (Даунинг, 79), Бэрри, Джеррард (к), Коул (Крауч, 79), Руни, Оуэн.

Предупреждения: В. Березуцкий, 14. Фердинанд, 58. Руни, 69. Павлюченко, 74.

Судья: Луис Медина Канталехо (Испания)

17 октября 2007 год. Москва. Стадион «Лужники». 84 700 зрителей.

— Конечно же, тренер заранее сказал, кому именно пробивать 11-метровый, если он будет назначен. Только речь обо мне не шла. Хиддинк назвал две фамилии — Игнашевич и Билялетдинов. Дело в том, что Игнашевич обратился ко мне сам: «Бей!» Ну я и ударил, — вспоминал после игры Павлюченко.