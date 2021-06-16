России дважды удавалось добиться победы во втором туре крупных турниров

Второй тур — самый сложный для сборной России на крупных турнирах. Только дважды (за десять попыток) россиянам удавалось добиться победы во втором матче чемпионата. В 2008 году команда Гуса Хиддинка на пути к бронзе Евро одолела греков (1:0), а десять лет спустя команда Станислава Черчесова обеспечила себе выход в плей-офф домашнего ЧМ, обыграв Египет (3:1). В 2012 году сборная Дика Адвоката поделила очки с поляками, а вот остальные специалисты на этой стадии неизменно уступали.

Вторые матчи сборной России на крупных турнирах

Дата Турнир Город Тренер Соперник Счет 24.06.1994 ЧМ Детройт Павел Садырин Швеция 1:3 16.06.1996 ЧЕ Манчестер Олег Романцев Германия 0:3 09.06.2002 ЧМ Йокогама Олег Романцев Япония 0:1 16.06.2004 ЧЕ Лиссабон Георгий Ярцев Португалия 0:2 14.06.2008 ЧЕ Зальцбург Гус Хиддинк Греция 1:0 12.06.2012 ЧЕ Варшава Дик Адвокат Польша 1:1 22.06.2014 ЧМ Рио-де-Жанейро Фабио Капелло Бельгия 0:1 15.06.2016 ЧЕ Лилль Леонид Слуцкий Словакия 1:2 21.06.2017 КК Москва Станислав Черчесов Португалия 0:1 19.06.2018 ЧМ Санкт-Петербург Станислав Черчесов Египет 3:1

+2=1-7, мячи 7-15.