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России дважды удавалось добиться победы во втором туре крупных турниров

12:23
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Второй тур — самый сложный для сборной России на крупных турнирах. Только дважды (за десять попыток) россиянам удавалось добиться победы во втором матче чемпионата. В 2008 году команда Гуса Хиддинка на пути к бронзе Евро одолела греков (1:0), а десять лет спустя команда Станислава Черчесова обеспечила себе выход в плей-офф домашнего ЧМ, обыграв Египет (3:1). В 2012 году сборная Дика Адвоката поделила очки с поляками, а вот остальные специалисты на этой стадии неизменно уступали.

Вторые матчи сборной России на крупных турнирах

Дата

Турнир

Город

Тренер

Соперник

Счет

24.06.1994

ЧМ

Детройт

Павел Садырин

Швеция

1:3

16.06.1996

ЧЕ

Манчестер

Олег Романцев

Германия

0:3

09.06.2002

ЧМ

Йокогама

Олег Романцев

Япония

0:1

16.06.2004

ЧЕ

Лиссабон

Георгий Ярцев

Португалия

0:2

14.06.2008

ЧЕ

Зальцбург

Гус Хиддинк

Греция

1:0

12.06.2012

ЧЕ

Варшава

Дик Адвокат

Польша

1:1

22.06.2014

ЧМ

Рио-де-Жанейро

Фабио Капелло

Бельгия

0:1

15.06.2016

ЧЕ

Лилль

Леонид Слуцкий

Словакия

1:2

21.06.2017

КК

Москва

Станислав Черчесов

Португалия

0:1

19.06.2018

ЧМ

Санкт-Петербург

Станислав Черчесов

Египет

3:1

+2=1-7, мячи 7-15.

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