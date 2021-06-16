России дважды удавалось добиться победы во втором туре крупных турниров
Второй тур — самый сложный для сборной России на крупных турнирах. Только дважды (за десять попыток) россиянам удавалось добиться победы во втором матче чемпионата. В 2008 году команда Гуса Хиддинка на пути к бронзе Евро одолела греков (1:0), а десять лет спустя команда Станислава Черчесова обеспечила себе выход в плей-офф домашнего ЧМ, обыграв Египет (3:1). В 2012 году сборная Дика Адвоката поделила очки с поляками, а вот остальные специалисты на этой стадии неизменно уступали.
Вторые матчи сборной России на крупных турнирах
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
24.06.1994
|
ЧМ
|
Детройт
|
Павел Садырин
|
Швеция
|
1:3
|
16.06.1996
|
ЧЕ
|
Манчестер
|
Олег Романцев
|
Германия
|
0:3
|
09.06.2002
|
ЧМ
|
Йокогама
|
Олег Романцев
|
Япония
|
0:1
|
16.06.2004
|
ЧЕ
|
Лиссабон
|
Георгий Ярцев
|
Португалия
|
0:2
|
14.06.2008
|
ЧЕ
|
Зальцбург
|
Гус Хиддинк
|
Греция
|
1:0
|
12.06.2012
|
ЧЕ
|
Варшава
|
Дик Адвокат
|
Польша
|
1:1
|
22.06.2014
|
ЧМ
|
Рио-де-Жанейро
|
Фабио Капелло
|
Бельгия
|
0:1
|
15.06.2016
|
ЧЕ
|
Лилль
|
Леонид Слуцкий
|
Словакия
|
1:2
|
21.06.2017
|
КК
|
Москва
|
Станислав Черчесов
|
Португалия
|
0:1
|
19.06.2018
|
ЧМ
|
Санкт-Петербург
|
Станислав Черчесов
|
Египет
|
3:1
+2=1-7, мячи 7-15.
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