Роналду заявил о своей готовности к матчу против Турции на Евро-2024

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду добавил публикацию в своих соцсетях в преддверии матча 2-го тура группового турнира Евро-2024 с Турцией.

«Готов», — написал футболист под постом с фотографией.

Матч между Португалией и Турцией пройдет в субботу, 22 июня, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 19.00 по московскому времени.

В первом туре португальцы обыграли Чехию со счетом 2:1. 39-летний Роналду провел на поле все 90 минут, не отметившись результативными действиями.