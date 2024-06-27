Роналду впервые в карьере не забил на групповой стадии крупного турнира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду впервые в карьере не забил на групповой стадии крупного турнира, сообщает Opta. 39-летний португалец не смог отличиться ни в одном из трех матчей на Евро-2024.

Ранее Криштиану забивал на каждом из своих предыдущих 10 групповых турнирах на ЧМ и Евро, начиная с Евро-2004.

Сборная Португалии набрала 6 очков и стала первой в группе F. В первом раунде плей-офф португальцы встретятся со Словенией.